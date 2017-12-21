Hazine ihalesine 311 milyon TL teklif geldi

21 Aralık 2017

Hazine'nin TRT170221T12 tanımlı tahvil için açtığı geri alım ihalesine nominal 190 milyon TL teklif geldi. Geri alım ihalesinde nominal kabul edilen miktar 75 milyon TL olurken, net kabul edilen miktar 73,3 milyon lira oldu.

İhalede en düşük fiyat 97,777 TL, en yüksek fiyat 97,779 TL ve ortalama fiyat 97,778 TL seviyesinde oluştu.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 12,97, en düşük bileşik faiz yüzde 13,39, en yüksek basit faiz yüzde 12,97, en yüksek bileşik faiz yüzde 13,390, ortalama basit faiz yüzde 12,970, ortalama bileşik faiz yüzde 13,390 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Hazine'nin TRT110226T13 tanımlı tahvil için açtığı geri alım ihalesinde ise nominal 121 milyon TL teklif geldi. Geri alım ihalesinde nominal kabul edilen miktar 16 milyon TL olurken, net kabul edilen miktar 15,5 milyon TL oldu.

İhalede en düşük fiyat 96,669 TL, en yüksek fiyat 96,720 TL ve ortalama fiyat 96,717 TL seviyesinde oluştu.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 11,92, en düşük bileşik faiz yüzde 12,27, en yüksek basit faiz yüzde 11,93, en yüksek bileşik faiz yüzde 12,290, ortalama basit faiz yüzde 11,920, ortalama bileşik faiz yüzde 12,280 olarak gerçekleşti.