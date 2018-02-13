Hazine iki ihalede 5,9 milyar borçlandı

13 Şubat 2018

Hazine'nin iki yıllık gösterge tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 13.44, 10 yıllık gösterge tahvilde ise yüzde 12.13 oldu.

Hazine Şubat ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün iki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç etti.

Hazine'nin iki yıllık gösterge tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 13.44 oldu. 10 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz ise yüzde 12.13.

Gösterge iki yıllık tahvilde net satış 651 milyon TL, nominal teklif 1,998.4 milyon TL oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvilde net satış 1,301.5 milyon TL, nominal teklif 2,004.8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hazine'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam satış 1 milyar 952,5 milyon TL oldu. İhale öncesi yapılan 3 milyar 928,6 milyon TL ROT dahil satış 5 milyar 881,1 milyon TL'ye ulaştı.