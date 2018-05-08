Hazine nisanda 12.9 milyar lira açık verdi

08 Mayıs 2018

Hazine Müsteşarlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 53 milyar 675 milyon lira, nakit giderleri 67 milyar 579 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 64 milyar 391 milyon lira, faiz ödemeleri ise 3 milyar 188 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 10 milyar 717 milyon lira açık verdi.

Bu dönemde nakit dengesinde 12 milyar 905 milyon lira açık kaydedildi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 67 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 51 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 2 milyar 884 milyon lira azaldı.

Kaynak: AA