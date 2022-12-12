Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi yapacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1253 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. (AA)
Bu konularda ilginizi çekebilir