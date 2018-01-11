Hazine'den 200 milyar lira kefalet

11 Ocak 2018

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 2017 Kasım sonu itibarıyla kredi veren bankalara 199,5 milyar TL tutarında kefalet limiti ve söz konusu tutarın yüzde 99,24'üne tekabül eden 197,9 milyar lira kefalet portföy limiti tahsis edildi.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 2009-2016 döneminde kullandırılan kefalet tutarı, 7,1 milyar TL iken 2017 Kasım sonunda bu tutar 191,9 milyar liraya ulaştı. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında, aynı dönem itibariyle kullanılan kredi tutarı ise 215,1 milyar TL oldu.

Toplam kefalet tutarının yüzde 92,38'i portföy garanti sistemi (PGS), yüzde 7,57'si PGS dışı, kalan yüzde 0,05'i ise Eximbank'a kullandırılan kefaletlerden oluştu.

Sektörlere göre dağılım incelendiğinde, toplam kefalet tutarı olan 191,9 milyar TL'nin yüzde 37,31'i ticaret, yüzde 31,36'sı imalat sanayi, yüzde 12,76'sı ise inşaat sektörüne kullandırıldı.

Kredilerin TL ve yabancı para cinsinden dağılımına gelince, sağlanan kredilerin yüzde 84,82'si TL cinsinden kredilere yüzde 15,18'i ise yabancı para (euro ve dolar) cinsinden kredilere sağlandı.