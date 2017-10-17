Hazine'den 550 milyon TL'lik kira serfitikası ihracı
Hazine Müsteşarlığı 550 milyon lira tutarında 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç etti.
Hazine Müsteşarlığı, ekim ayı iç borçlanma programı çerçevesinde 550 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine dün 500 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edeceğini duyurmuştu.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "17 Ekim 2017 tarihinde, 550 milyon TL tutarında 18 Ekim 2017 valörlü, 12 Ekim 2022 itfa tarihli ve TRD121022T14 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir" denildi.
Hazine dün doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olan ihracın, 1,820 gün vadeli, yüzde 1.40 dönemsel kira oranına sahip olacağını duyurmuştu.