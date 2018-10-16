Hazine'den dolar cinsi tahvil ihalesi
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, dolar cinsinden 2023 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale yetkilendirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, dolar cinsinden 2023 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla 3 finans kuruluşuna yetki verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2023 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale'in yetkilendirildiği bildirildi.
Kaynak: AA