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Hazine'nin ihale takvimi yoğun

Hazine gelecek hafta pazartesi ve salı günleri üçer tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine'nin ihale takvimi yoğun
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Hazine gelecek hafta 6 tahvil ihalesi yapacak.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Şubat'ta 3 ihale düzenlenecek. İlk ihalede 10 ay (301 gün) vadeli Hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.

Hazine, aynı gün 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

13 Şubat'taki ilk ihalede ise 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili, ikinci ihalede 10 yıl (3465 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Üçüncü ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA

Son dakika tahvil ihalesi Hazine

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