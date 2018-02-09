Hazine'nin ihale takvimi yoğun
Hazine gelecek hafta pazartesi ve salı günleri üçer tahvil ihalesi düzenleyecek.
Hazine gelecek hafta 6 tahvil ihalesi yapacak.
Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Şubat'ta 3 ihale düzenlenecek. İlk ihalede 10 ay (301 gün) vadeli Hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.
Hazine, aynı gün 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
13 Şubat'taki ilk ihalede ise 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili, ikinci ihalede 10 yıl (3465 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Üçüncü ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Kaynak: AA