Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Ethereum çıkacak mı? Kripto paralar son durum? Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Lider kripto Bitcoin 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 100 bin doların altına inmesinin ardından bir miktar toparlanarak yeniden 100 bin doların üzerine çıktı. Ancak uzmanlar 100 bin doların altına düşülmesi halinde 72 bin dolara kadar geri çekilme olabileceğini söylüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi konusunda temkinli davranması ve teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle Bitcoin fiyatı sert düştü.

Son 24 saatte Bitcoin'de en düşük, 98 bin 962 dolar seviyesi görülürken, Ethereum'da ise 3 bin 63 dolar seviyesi görüldü.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı saat 09.30 itibarıyla da son 24 saatte yüzde 2,55 düşerek 102 bin 24 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Ethereum ise yüzde 5,45 kayıpla 3 bin 330 dolarda bulunuyor.

Bitcoin fiyatları 6 Ekim'de 126 bin 198 dolara ulşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bitcoin fiyatları şu an rekor seviyenin yaklaşık yüzde 19 altında bulunuyor.

'72 bin dolara kadar gerileyebilir'

Analiz şirketi CryptoQuant, Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesinin altına düşmesi halinde 1-2 ay içinde 72 bin dolara kadar gerileyebileceğini belirtti.

CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, "Fiyat yaklaşık 100 bin dolar bölgesini koruyamaz ve aşağı yönlü kırılırsa, bir-iki aylık dönemde 72 bin dolar hedefi riski artar" dedi.

10x Research Başkanı Markus Thielen ise bu düşüş eğiliminin gelecek bahara kadar devam edebileceğini öngörürken, en fazla 85 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtti. Ancak, sert ve yıkıcı bir çöküş beklemediğinin de altını çizdi.