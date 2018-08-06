HSBC'nin kârında sınırlı artış

06 Ağustos 2018

HSBC Holdings yeni büyüme stratejisine yapılan yatırımların artırdığı maliyetler ve ABD'nin ipoteğe dayalı menkul kıymetleri usulsüz şekilde sattığı iddialarından vazgeçmesi için 765 milyon dolarlık ödemeyi kabul etmesi nedeniyle yılın ilk yarısında vergi öncesi kârında sınırlı artış kaydetti.

HSBC yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 artışla 10.7 milyar dolar vergi öncesi kâr açıkladı.

Analistler ve yatırımcılar Avrupa'nın en büyük bankası olan HSBC'nin yıllar süren daralmanın ardından tekrar büyüme stratejisinde ilerleme kaydettiğini gösteren kanıtları bekliyorlar. Bankanın hisseleri bilançonun ardından Londra borsasındaki işlemlerde geriledi.

Bankanın maliyetleri daha fazla personeli istihdam etmek ve dijital kapasitesini artırmak için yaptığı harcamaların da etkisiyle yüzde 6 artarak 17.5 milyar dolara yükseldi.

17 milyar dolarlık yatırım açıklamıştı

Şubat ayında göreve gelen HSBC CEO'su John Flint, haziran ayında teknoloji ve Çin'deki faaliyetlerini geliştirmek için 15-17 milyar dolar yatırım öngören bir plan açıklamıştı.

Flint bilançoyla beraber yaptığı açıklamada, "Haziran ayında ana hatlarını belirlediğimiz stratejiyi yerine getirmek için sağlam adımlar atıyoruz. Yeni müşteriler kazanmak, pazar payımızı artırmak ve kârlılık ile getirileri artırmak için istikrarlı büyümenin temellerini atmak üzere yatırım yapıyoruz" dedi.

HSBC'nin yılın ilk yarısında Asya'dan sağladığı vergi öncesi kârı yüzde 23 artışla 9.4 milyar dolara yükseldi ve bankanın toplam kârının yüzde 88'ini oluşturdu.

Bankanın başlıca Asya piyasalarındaki güçlü performansı, diğer yerlerdeki kâr düşüşüyle gölgelendi. HSBC, 2007-2008 mali krizine kadarki dönemde toksik ipoteğe dayalı menkul kıymetleri usulsüz şekilde sattığı iddiasıyla ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı davada anlaşmaya varıldığını ve 765 milyon dolar ödeyeceğini belirtti.

Ödeyeceği bu tutar HSBC'nin Kuzey Amerika'dan yılın ilk yarısında elde ettiği tüm kârı ortadan kaldırdı.

Kaynak: Reuters