HTG, KT Portföy’den aldığı destekle 5 ülkeye ulaştı

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki KT Portföy’ün kurduğu Lonca GYSF’den aldıkları bu yatırımla üretimi artırdıklarını söyleyen HTG Kurucu Ortağı Bilge Akgün, bu sayede kısa sürede 5 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

HTG kurucu ortağı Bilge Akgün, 2 milyon TL’lik yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, “Günümüzde küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi pek çok sebeple gıda güvenliği tehlike altında olup geleneksel tarım uygulamaları bu sürecin iyileştirilmesi noktasında yetersiz kalıyor. Daha az alan kullanarak daha fazla ürün elde etmenin önemi tüm dünyada her geçen dönem artıyor. Lonca GSYF’den aldığımız yatırımla üretimi artırıp 5 ülkeye ihracat gerçekleştirdik" diye konuştu.