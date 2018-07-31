İç borç çevirme oranı düşürüldü

31 Temmuz 2018

Hazinenin İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde, ağustos ve eylül aylarına ilişkin daha önce yüzde 125 olarak öngörülen iç borç çevirme oranları yüzde 110 seviyesine düşürüldü.

Hazine tarafından 29 Haziran'da duyurulan Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi'nde, ağustos ve eylül aylarına ilişkin iç borç çevirme oranları yüzde 125 olarak bildirilmişti. AA muhabirinin yaptığı hesaplamaya göre, bugün ilan edilen ağustos-ekim dönemi İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde, ağustos ve eylül aylarına ilişkin iç borç çevirme oranları yüzde 110 seviyesine indirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gün içinde de ağustos-ekim dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi açıklanmış, 20,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 23 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA