IEA: Petrol iştahı 2019'da da sürecek

13 Haziran 2018

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyanın petrol iştahının gelecek yıl da güçlü olmaya devam edeceğini ve arzın da ABD'nin öncülüğünde büyümeyi sürdüreceğini bildirdi.

IEA bugün yayınladığı aylık raporuda, global petrol talebinin 2019 yılında bu yıla göre 1,4 milyon varil/gün artacağı tahmininde bulundu. Talepte büyümenin ciddi bölümünün petrokimya sektöründen geleceği öngörülüyor.

Raporda OPEC'in üretiminin Suudi Arabistan öncülüğünde mayıs ayında 50 bin varil/gün artarak 31,69 milyon varil/gün olduğu belirtildi.

2019'da OPEC dışı petrol arzında büyümenin bu yıl için öngörülen 2 milyon varil/günden 1,7 milyon varil/güne yavaşlayacağını tahmin eden IEA, üretim artışının yüzde 75'inin bu yıl ve gelecek yıl ABD'den geleceğini öngördü.

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