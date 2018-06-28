İFM’nin yeni rakibi Türk yatırımcı bekliyor

28 Haziran 2018

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Küresel ekonomik krizinin ardından ülkeler kendi finans merkezlerini oluşturarak öne çıkmayı hedefliyor. Bunlardan biri de Kazakistan hükümetinin 100 Adım Yapısal Reform Projesi’nin bir parçası olarak planladığı Uluslararası Astana Finans Merkezi (AIFC). Kazakistan’ın başkenti Astana’da 1 Ocak 2018’de faaliyete geçen merkez, Türk yatırımcı ve iş insanlarını projelerine aktif olarak katılmaya ve imkanlarından yararlanmaya çağırıyor.

İngiliz ticaret hukuku ilkelerine dayalı faaliyet gösteren ve modern finansal teknolojilerin kullanıldığı AIFC’de, çeşitli uluslararası finansal merkezlerde deneyimi bulunan hakimler çalışacak. Mahkemelerde Londra, Singapur, Hong Kong, Abu Dabi gibi pazarlarda görev yapmış hakimler yer alacak. 2017’de, İngiliz hukuku, tahkim ve İnglitere’de arabuluculuk konularında yetkili uluslararası uzmanlar arasından mahkeme başkanı ve AIFC Mahkemesi’nin 8 hakimi atandı.

İslami finans piyasasını yaygınlaştırmayı hedefliyor

AIFM yetkililerinden alınan bilgiye göre, İslami finans piyasasının büyük oyuncuları ve yerel İslami finans şirketlerinin bölge sınırlarında yaygınlaşması için çalışmalar yapılıyor. Masraf al Ryan (Katar) ve Al Baraka Grubu (Suudi Arabistan) gibi İslam finans piyasasının büyük oyuncularının AIFC sınırlarında büyümesi hedefleniyor. Bu anlamda İslami finans sektörünün dünya çapındaki oyuncularıyla işbirliği anlaşmaları imzalandı. Ayrıca 2017’de İslam Kalkındırma Bankası Yönetim Kurulu’na Kazakistan Cumhuriyeti temsilcisi atandı.

Diğer yandan AIFM yönetimi, blockchain gibi yenilikçi teknolojiler alanında Microsoft, Visa, Waves platform, Thai Cloud, Blockchain Council gibi önemli oyuncularla işbirliği anlaşmaları imzaladı. Start-up’lar için ücretsiz olarak bir teknoloji altyapısı sağlamak üzere Amazon Web Services ve Microsoft BizSpark ile çalışmalar ise halen yürütülüyor.

Dünya finans sisteminde bölgesel oyuncu olma hedefi bulunan AIFC’nin uluslararası tanıtımı 3-6 Temmuz tarihleri arasında Astana’da gerçekleştirilecek. Etkinlik takvimine ilişkin bilgilere ve katılım detaylarına www.astanafindays.org adresinden ulaşmak mümkün.