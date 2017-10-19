İhracat faktoringi büyüdü, İş’te ‘iç’ yapılanma değişti

19 Ekim 2017

İş Faktoring Genel Müdürü Erdal Aral, şirket olarak toplam ihracat faktoringi işlem hacimlerinin yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 büyüdüğünü açıkladı. Erdal Aral, “Yılın kalanı ama daha önemlisi önümüzdeki yıl büyüme hızının bu oranın çok daha üzerinde olması hedeflenmiş, şirket için organizasyonumuzda bu doğrultuda yeni yapılanmaya gidilmiştir” dedi.

Bu yılın son çeyreğine ilişkin planlarını da anlatan Aral “Yıllara sari deneyimimiz ve güçlü markamızın avantajlı imkanlarını mikro ölçekteki firmalara da sunacak bir altyapı hazırlığını hayata geçireceğiz. Dolayısıyla şirketimizden kredi kullanmak isteyen KOBİ ve mikro segment müşterilerimiz dijital kanalları kullanarak fon ihtiyaçlarını çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilir hale geleceklerdir. Yeni alt yapımızı kullanan firmalar ayrıca zaman ve operasyonel maliyet avantajlarından da yararlanmak imkanına kavuşacak” açıklamasını yaptı.

Çok yönlü bir ürün

Muhabir garantili ihracat faktoringi ürünü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aral, “İhracat deneyimi olmayan firmalar ile gelen mal mukabili siparişlerde kredibilite bilinmezliği gerekçesiyle satışa dönüşmeyen taleplerde firmaların önüne çok ciddi imkanlar sunuyor” dedi. İhracat faktoringinin sadece yurtdışı alacakların garanti altına alındığı veya sadece bir ihracat kapsamında fonlama sağlayan bir ürün olmadığının da altını çizen Aral şöyle devam etti: “Firmalara, tanımadıkları alıcılar ya da ülkelerdeki firmalara muhabirler üzerinden sağlanan garanti hizmeti ile çekinmeden satış yapabilmelerine imkan sunan, yine sağlanan garanti hizmeti sayesinde res’en üstlendikleri risklerin üzerine oluşturulan limitler sayesinde daha yüksek hacimlerle satış yapma imkanı sunan çok yönlü bir üründür. İlaveten; firmaların teminatlı yaptıkları satışlarda olası tazmin talebinde sıkıntı yaşanmaması adına evrak kontrol hizmetini, alıcıların ödeme vadelerinin izlenerek tahsilatların takip edilmesi gibi operasyonel süreçleri de sektör oyuncularından alabilmektediler. Dolayısıyla, ürünün bu çok yönlü işlevini her fırsatta ihracatçı firmalarımız ile paylaşarak hacimlerin genişletilmesine gayret edilmektedir. Muhabir garantili işlemler aynı zamanda yurtdışından uygun maliyetli kaynak sağlanarak ihracatçıların kullanımına sunulması açısından da önemli bir üründür.”

'KGF sayesinde 2017 çok olumlu'

2017 yılı bütçelerinin yapıldığı 2016 yılının son aylarında bir parça karamsarlık hakim olduğuna işaret eden İş Faktoring Genel Müdürü Erdal Aral, “Ancak son derece yerinde bir karar ile başlatılan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli program sayesinde 2017 yılı öngörülenin çok ötesinde, olumlu bir yıl olmuştur. Hızlı ve kısa sürede kullandırılan krediler firma bilançolarındaki kısa vadeli borç baskısını azaltmış, karşılıksız çek oranlarında da kendisini gösterdiği üzere, firmaların nakit akışlarında olumlu önemli bir destek sağlamıştır. Şirket olarak son birkaç yılda olduğu üzere, 2017 yılında da büyümemizi hız kesmeden sürdürmekteyiz. KGF programı bu konudaki cesaretimizi daha da perçinlemiş ve yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciro bazında yüzde 46, kredi büyüklüğü bazında ise yüzde 45 büyüme gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında da sektörün üzerinde büyüme gösteren şirketimiz bu performansını 2017 yılında da sürdürmektedir” değerlendirmesinde bulundu.