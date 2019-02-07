İhtiyaç kredilerine yapılandırma

07 Şubat 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" ile "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı görüşe açtı.

Yönetmelikler; bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar ile finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Taslakta yer alan bir geçici madde ile ihtiyaç kredilerinin 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılmasının önü açılıyor.

İlgili madde, "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir" şeklinde.