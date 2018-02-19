IIF: Gelişen piyasalara sermaye akışı artacak

19 Şubat 2018

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), gelişmekte olan piyasalara sermaye akışının 2018 yılında da artmaya devam etmesini bekliyor.

2017 yılında gelişmekte olan piyasalara yerleşik olmayanlardan sermaye akışının 1 trilyon 195 milyar dolara yükseldiğine işaret eden IIF, bu rakamın 2018'de ılımlı bir artışla 1 trilyon 255 milyar dolar seviyesine yükseleceğini öngördü. 2019 için tahmin ise 1 trilyon 268 milyar dolar olarak ortaya koydu.

Gelişmekte olan piyasalara sermaye akışında en dikkat çekici artışın portföy yatırımlarından gelmesini bekleyen IIF, 2017 yılında 378 milyon dolar olan portföy yatırımlarının 2018'de 422 milyar dolara çıkacağını tahmin etti. Portföy yatırımlarında geçen yıl aslan payı borçlanma kağıtlarına giderken, bu yıl ise hisse senetlerine sermaye girişinin daha önemli rol oynaması bekleniyor. Hisse senetlerine portföy yatırımlarının 88 milyar dolardan 139 milyar dolara yükseleceğini öngören IIF, borçlanma kağıtlarına yatırımın ise 290 milyar dolardan 283 milyar dolara gerileyeceğini tahmin etti.

2018'de gelişmekte olan piyasalarda yerleşiklerin yurt dışına yatırımlarının 929 milyar dolardan 961 milyar dolara yükselmesini bekleyen IIF, gelişmekte olan piyasalara net sermaye akışının 277 milyar dolardan 304 milyar dolara yükseleceğini öngördü.

Gelişmekte olan piyasalara 30 milyar dolar