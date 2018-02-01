Gelişmekte olan piyasalara 30 milyar dolar

01 Şubat 2018

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verileri, yabancı yatırımcıların gelişmekte olan piyasalara portföy yatırımlarının Ocak ayında 7 ayın en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koydu.

Ocak ayında yabancıların gelişmekte olan piyasalara yatırımları 30 milyar dolar ile yıla 2015'ten bu yana görülen en iyi başlangıcı yaptı.

Yabancı yatırımlarının yarısından fazlası sabit getirili menkul kıymetlere gitti. Sabit getirili menkul kıymetlere yatırım 16,5 milyar dolar olurken, hisse senetlerine yatırım 13,5 milyar dolar ile son 18 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında gelişmekte olan piyasalara yatırım 19,9 milyar doları gelişmekte olan Asya'ya ve 7,3 milyar dolar Latin Amerika'ya gitti.

Gelişmekte olan piyasalara, 2017'de 235 milyar dolar aktı