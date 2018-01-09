Gelişmekte olan piyasalara, 2017'de 235 milyar dolar aktı

09 Ocak 2018

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, yabancı yatırımcılar 2017 yılında ralli yapan gelişmekte olan piyasalara 235 milyar dolar akıttı. Bu para akışı, önceki iki yılda rezerv kaybı yaşayan gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini 130 milyar dolardan fazla artırmalarına imkan tanıdı.

Yabancı yatırımcıların gelişmekte olan piyasa hisse senedi ve tahvillerine 2016 yılında yaptıkları yatırım 152 milyar dolar seviyesindeydi.

IIF raporu, gelişmekte olan piyasalara "portfolyo akışının", 235 milyar dolarla son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Yabancı yatırımcıların gelişmekte olan piyasa hisse senedi ve tahvillerine 2016 yılında yaptıkları yatırım 152 milyar dolar seviyesindeydi.

"2014'ten sonra en iyi yıl"

Gelişmekte olan piyasalar, geçen yıl yatırımcılar için en cazip yatırım merkezleri arasında yer alırken, 2016'da 99 milyar dolar olarak gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarına toplam yabancı sermaye akışı, 2017'de 170 milyar doları buldu. Bu sermaye akışının yaklaşık yarısı da Asya'da gerçekleşti.

Raporda, "Gelişmekte olan piyasa hisse senetleri ve tahvilleri, 2014'ten bu yana en iyi yılını geçirdi" denildi.

IIF, Çin'den sermaye çıkışının da, 2016'daki 640 milyar dolar seviyesinden 60 milyar dolara kadar gerilediğini vurguladı.

IFF raporunda, Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Şili'deki rezerv artışının ise "yeterli olmayabileceğini" belirtti.

Gelişen ülkelerde 'kırmızı alarm' haritası çizildi!