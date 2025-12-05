ABD'den Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık silah satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın savunma kapasitesini güçlendirme talebi kapsamında 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahları ve ekipmanlarının olası satışına onay verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın duyurusuna göre paket; tatbikat bombaları, fünye sistemleri ve ilgili mühimmat kalemlerini içeriyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Kanada'ya toplam 2,68 milyar dolar tutarında hava saldırı silahları ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdiği açıklandı.
ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan duyuruda, söz konusu satışın Kanada'nın "savunma kapasitesinin güçlendirilmesi" amacıyla değerlendirildiği belirtildi.
Paket çeşitli mühimmatlar içeriyor
Açıklamada, paketin tatbikat bombaları ve fünye sistemleri gibi çeşitli mühimmat kalemlerini içerdiği ifade edildi.