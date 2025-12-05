Google Haberler

ABD'den Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın savunma kapasitesini güçlendirme talebi kapsamında 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahları ve ekipmanlarının olası satışına onay verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın duyurusuna göre paket; tatbikat bombaları, fünye sistemleri ve ilgili mühimmat kalemlerini içeriyor.

ABD'den Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Kanada'ya toplam 2,68 milyar dolar tutarında hava saldırı silahları ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdiği açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan duyuruda, söz konusu satışın Kanada'nın "savunma kapasitesinin güçlendirilmesi" amacıyla değerlendirildiği belirtildi.

Paket çeşitli mühimmatlar içeriyor

Açıklamada, paketin tatbikat bombaları ve fünye sistemleri gibi çeşitli mühimmat kalemlerini içerdiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar