İki kesinti petrol fiyatlarını 2.5 yılın zirvesine taşıdı

27 Aralık 2017

Muhammed KAFADAR - dunya.com

Bu ay, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin 30 Kasım'da aldığı üretim kısıntısı anlaşmasının sonuçları kadar boru hatlarında yaşanan kesintiler de petrol piyasasının gündeminden düşmedi.

Biri Avrupa'da diğeri ise Afrika'daki iki boru hattında yaşanan problemler ham petrol fiyatlarını son 2.5 yılın zirvesine taşıdı. Bu ay en düşük seviyesini 61,11 dolarla 6 Aralık'ta gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün 66,63 dolarla en yüksek seviyesine ulaştı.

İlk olarak Kuzey Denizi'ndeki Forties petrol boru hattının onarım için önceden planlanmamış şekilde kapatılmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 12 Aralık'ta 63 dolardan 65 dolara fırladı.

Tespit edilen çatlaklar nedeniyle onarıma alınan ve İngiltere'ye petrol taşıyan Forties boru hattı günde 450 bin varil petrol taşıma kapasitesiyle Brent petrolün fiyatlanmasında önemli bir role sahip.

Dün ise Libya'daki Es-Sider petrol boru hattına yapılan saldırı nedeniyle petrol fiyatları yükselişe geçti ve bu sabah 66,63 dolara kadar çıktı.

Libya Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı nedeniyle petrol arzı günlük 70 ila 100 bin varil arasında azaldı.

Es-Sider boru hattının onarımının, beklenenden daha kısa sürede, yaklaşık bir haftada tamamlanacağının açıklanmasıyla kazançlarını kısmen törpüleyen Brent petrolün varil fiyatı saat 16.45'de 65,70 dolardan işlem gördü.