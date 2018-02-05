İlker Önel: Bankacılık ücreti tüccarı zor durumda bıraktı

05 Şubat 2018

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, şubelerin yanı sıra internetten yapılan para transferleri ücretlerinin de yüzde 100'e yakın artış gösterdiğini belirterek bu durumun ticari hayatı olumsuz etkilediğini söyledi ve ekledi: "Ticari işletmelerden alınan ücret ve komisyon masrafları reel piyasadaki tüccarı olumsuz etkiliyor"

Türk bankacılık sektörünün 2017 yılında yüzde 31'lik artışla tüm zamanların en yüksek kârını elde ettiğine işaret eden Önel, BDDK verilerine göre bankaların faiz dışı gelirlerinin geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 19,7 artış gösterdiğine dikkati çekti.

Önel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasa koşullarına göre bankacılık sistemimizin güçlü olması ve ticari faaliyetlerin hepsine aracılık etmesi reel piyasanın olmazsa olmazıdır. Fakat işletmelerden alınan hizmet fiyatlarının bu kadar yükseltilmesi bizleri mağdur ediyor. Özellikle hem internet üzerinden, hem de banka şubelerinden alınan EFT ve havale ücretleri yüzde 100'e yakın artış gösterdi. Ülkemizde enflasyon oranlarının yüzde 10-12 aralığında olması ve ticari işletmelerin, imalatçıların, sanayinin kar oranlarının yüzde 10'u geçmemesi piyasa üzerinde dengesizlik yaratıyor"