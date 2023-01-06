İlker Sırtkaya: Bankacılık sektörü pozitif ayrışıyor

Türkiye’nin, Yeni Ekonomik Model ve liralaşma stratejilerinin devreye alınmasıyla büyüme performansı ve finansal istikrar açısından benzer ülkelerden pozitif ayrıştığını ifade eden Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya, Türkiye’de bankacılık sektörünün de büyüyen ekonomiye daha güçlü destek vermek için sermaye artırımlarına gittiğini hatırlattı.

“Katılım finans sektörünün aldığı pay artacak”

İlker Sırtkaya, faizsiz finans sisteminin Türkiye’de 1984 yılından bu yana önemli gelişmeler kaydettiğini ancak henüz arzu edilen seviyeye ulaşmadığını aktararak, “Bugün itibarıyla katılım finans kuruluşlarının sektörden aldıkları pay yaklaşık yüzde 8,3 seviyesinde. Bu oranın daha da artarak 2025 yılında yüzde 15’e ulaşması hedeflenmiştir” dedi. Sırtkaya, yayınlanan Katılım Finans Strateji Belgesi’nin önemli bir kılavuz niteliği taşıdığını söyledi.

“2023’te büyümeye devam edeceğiz”

“İlk 9 ay itibarıyla topladığımız fonlar 77,5 milyar liraya ulaşırken, piyasalara olan fon desteğimiz 39,2 milyar lira oldu. Aktif büyüklüğümüz yılın ilk yarısında 59,6 milyar lira iken, üçüncü çeyrekte büyüklüğümüzü 93,1 milyar liraya çıkartarak önemli bir büyüme kaydettik ve ülke ekonomisine 46 milyar lira katkı sağladık. Karlılığımız ise 1 milyar 462 milyon lira olmuştur. Şube sayımızı da 80’e çıkartarak hizmet ağımızı genişletmeye devam ettik. Yıl sonuna kadar açılacak veya kiralaması yapılan şube yerleriyle birlikte 90 şubeye ulaşacağız. 2021 sonunda 1,017 olan çalışan sayımız da 2022 yılının 9 ayında 1.231’e ulaştı. Ciddi büyüme rakamlarıyla birlikte ülke ekonomisine, istihdama sağladığımız bu katkının ve de sektöre kazandırdığımız benzeri olmayan ürün ve hizmetlerin giderek artacağını söyleyebilirim.