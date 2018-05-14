IMF: Almanya kamu yatırımlarını artırmalı
IMF'e göre Almanya cari fazlayı azaltmak için kamu yatırımlarını artırmalı.
IMF, Angela Merkel liderliğindeki Alman hükümetine cari işlemler fazlasını kamu yatırımlarını artırma yoluyla azaltma konusunda ısrarcı olunması çağrısında bulundu.
IMF, Almanya için hazırladığı yıllık politika tavsiyeleri raporunda, "Almanya'da yeni koalisyon hükümeti anlaşması memnuniyetle karşılanan birçok tedbir içeriyor. Bu tedbirler Alman ekonomisinin önündeki bazı zorlukların düzeltilmesine yardım edecekler. Cari olumlu ekonomik ortam Alman hükümetine daha güçlü politika tedbirleri alması için bir fırsat sağlıyor" dedi.