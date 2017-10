IMF'den 9 büyük banka için değerlendirme

12 Ekim 2017

IMF, dünyanın önde gelen bankalarından 9'unun yeni global ekonomide başarılı olmakta zorlanabileceklerini, bu durumun regülatörlerin dikkatinde olması gerektiğini bildirdi.

IMF dün yayınladığı "Global Finansal İstikrar" raporunda, Citigroup Societe Generale, UniCredit, Deutsche Bank, Barclays, Standard Chartere, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group ve Mitsubishi UFJ Financial Group'un gelecekteki düzenleyici zorunluluklara göre zayıf sermaye tamponu ortaya koyan ve bu tamponları gelecek birkaç yılda artırmak için göreceli olarak zayıf karlılığa sahip bankalar olduklarını vurguladı.

Bu bankalardan bazılarının yasal konularla boğuşmaya devam ettiklerini belirten IMF, diğerlerinin, özellikle Avrupalı yatırım bankalarının hala kârlı iş modelleri belirleme ve uygulama problemi ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

IMF, düşük yurt içi faiz oranlarının Japon bankalarını kârlılıklarını etkilediğini de belirtti.