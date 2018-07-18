IMF'den G20 değerlendirme raporu

18 Temmuz 2018

Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunda, küresel ekonomik görünümü hem yakın, hem orta vadede aşağı yönlü risklerin domine ettiği belirtilirken, "Ticaret alanındaki son aksiyonların güçlenme ve uzun sürme olasılığı arttı. Israrla devam eden küresel dengesizlikleri gidermeyecek bu durum, küresel büyüme için ciddi bir tehlike arz ediyor." ifadesine yer verildi.

IMF, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 21-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde bir değerlendirme raporu yayımladı.

Küresel büyümenin sağlıklı bir hızda devam etmesine karşın, Avrupa ve Japonya'nın büyüme performanslarının beklentilerin altına düştüğü belirtilen raporda, ABD ekonomisinin ise beklentiler paralelinde genişlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Doların, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarının yükselen piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışına neden olması nedeniyle güçlendiğine işaret edilen raporda, "Yükselen piyasa ekonomileri, sıkılaşan finansal koşullar ve bazı durumlarda kendine özgü zorluklarla karşı karşıyalar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Küresel ekonomik görünümü hem yakın, hem orta vadede aşağı yönlü risklerin domine ettiği vurgulanan raporda, "Ticaret alanındaki son aksiyonların güçlenme ve uzun sürme olasılığı arttı. Bu, ısrarla devam eden küresel dengesizlikleri gidermeyecek ancak küresel büyüme için ciddi bir tehlike arz ediyor." ifadesine yer verildi.

Raporda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit ) yönelik gerilimlerin devam ettiği ve bazı ülkelerde risklerin yükseldiğine işaret edildi.

Raporda ayrıca, ABD'de faizlerin artış hızına yönelik piyasa algısının değişmesinin özellikle yükselen piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışlarını derinleştirebileceği, dış borçları yüksek ülkeleri ve varlık fiyatları için tehdit oluşturabileceği vurgulandı.

Raporda, G20 üyelerine yükselen risklere karşı uluslararası işbirliğine yönelik kararlılıklarını tazelemeleri, daha yüksek ve kapsayıcı büyümeye yönelik politikaları benimsemeleri çağrısında bulunuldu.

G20 ülkelerinin büyüme beklentileri

Raporda, IMF'nin G20 üyesi ülkelere yönelik büyüme beklentilerine yer verildi.

Buna göre, ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentileri, bu yıl için yüzde 2,9 ve gelecek yıl için yüzde 2,7 ile nisan ayında açıklanan seviyelerinde sabit bırakıldı.

AB’ye ilişkin beklentiler ise 2018 için yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e çekilirken, 2019 için yüzde 2,1'de tutuldu.

IMF ekonomistleri, Almanya'ya yönelik 2018 büyüme beklentisini 0,3 puan düşürerek yüzde 2,2'ye indirdi. Ülke için öngörülen 2019 büyüme beklentisi ise yüzde 2'den 2,1'e yükseltildi.

Fransa'ya ilişkin büyüme tahminleri, bu yıl için yüzde 1,8 ve gelecek yıl için yüzde 1,7 olarak belirlendi. Bu oranlar, nisan ayında yayımlanan bir önceki raporda sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2 olarak açıklanmıştı.

Raporda, İtalyan ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1,5 yerine yüzde 1,2 ve gelecek yıl yüzde 1,1 yerine yüzde 1 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu, İspanya'ya yönelik 2018-2019 büyüme projeksiyonlarını ise değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 2,2 seviyesinde tuttu.

Raporda, İngiltere'nin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e çekildi.

Ülkenin 2019 yılına yönelik beklentisi ise yüzde 1,5'te bırakıldı. Japonya'nın büyüme tahminleri ise yüzde 1,0 ve 0,9 olarak açıklandı. Bu rakamlar, 3 ay önce yayımlanan raporda yüzde 1,2 ve 0,9 seviyesindeydi.

Çin'in bu yıl yüzde 6,6 ve gelecek yıl yüzde 6,4 büyümesi bekleniyor. Rusya'ya yönelik beklentiler ise 2018 için yüzde 1,7 ve 2019 için yüzde 1,5 olarak belirlendi. IMF ekonomistleri, Güney Afrika'ya ilişkin beklentileri ise yüzde 1,5 ve yüzde 1,7 düzeyinde tuttu.

Öte yandan, Hindistan'ın büyüme beklentileri bu yıl için yüzde 7,4'ten yüzde 7,3'e ve gelecek yıl için yüzde 7,8'den yüzde 7,5'e indirildi.

Bu yılki büyüme tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,8'e çekilen Brezilya, projeksiyonlarında en büyük negatif revizyonun yapıldığı ülke oldu. Ülkenin gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi yüzde 2,5'te sabit bırakıldı.

Tüm G20 üyelerine yönelik büyüme beklentileri şöyle:

Kaynak: AA