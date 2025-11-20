İnfina Yazılım 30. yılını kutladı: Finans teknolojilerinde yeni dönem başlıyor

İnfina Yazılım, 30. kuruluş yılını Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenen özel etkinlikle kutladı. Sektör temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte sermaye piyasalarının dijital dönüşümü, 2026’ya yönelik teknolojik öngörüler ve İnfina’nın gelecek stratejileri ele alındı.

78 milyar doları aşan fon yönetimi

Etkinliğin ev sahipliğini İnfina Kurucu Ortakları Y. Nejat Özek ve Nükhet Demiren üstlendi. 30 yıldır sermaye piyasalarının yazılım altyapısını güçlendirdiklerini belirten Özek, 9 kişiyle başlayan yolculuğun bugün 185 kişilik bir ekibe ve 130 kuruma ulaşan müşteri portföyüne dönüştüğünü söyledi. İnfina’nın bankalardan aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerinden emeklilik ve kripto kurumlarına kadar geniş bir yapıya hizmet verdiğini aktaran Özek, 78 milyar doları aşan fon yönetiminde stratejik teknoloji desteği sunduklarını ifade etti.

Özek, 2026 yılına kadar yapay zeka, IBOR ve tokenizasyon alanlarında güçlü ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini, Ar-Ge ekiplerinin bu doğrultuda yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Türkiye’nin sermaye piyasalarında büyük büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirten Özek, kurumlara özel özelleştirilebilir çözümlerle rekabet gücü sunduklarını vurguladı.

200’den fazla öğrenciye staj ve eğitim desteği

Kurucu Ortak Nükhet Demiren ise İnfina’nın sektörde stratejik bir yapı taşı haline geldiğini belirterek, genç yetenekler için kurdukları İnfina Akademi’nin bugüne kadar 200’den fazla öğrenciye staj ve eğitim desteği sağladığını aktardı. Demiren, şirketin sosyal etki yaklaşımı kapsamında TEMA, ÇYDD ve Esas Sosyal gibi kurumlarla projeler yürüttüklerini söyledi.

Etkinlik, finansal teknolojilerde 2026 vizyonunun ele alındığı “Innovation for Finance” paneliyle sona erdi.