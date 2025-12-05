ING Türkiye’den dijital bankacılıkta ezber bozan adım: Para transferleri süresiz ücretsiz

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye, dijital bankacılıkta dikkat çekici bir yeniliğe imza attı. Banka, ING Mobil üzerinden gerçekleştirilen tüm EFT, havale ve FAST işlemlerini süresiz ve koşulsuz olarak ücretsiz sunmaya başladı. Böylece ING müşterileri, günlük bankacılık işlemlerinde sıkça kullanılan para transferlerini dijital kanallar üzerinden herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.

Gizli maliyetlere son veren uygulama

ING Türkiye’nin hayata geçirdiği bu uygulama, gündelik bankacılıkta küçük tutarlar gibi görünen işlem ücretlerinin zaman içinde kullanıcılar üzerinde oluşturduğu finansal yükü ortadan kaldırmayı hedefliyor. Türkiye’de dijital bankacılıkta para transferi hacminin son derece yüksek olması, söz konusu adımın etkisini daha da artırıyor. Banka, bu sayede müşterilerin finansal rutinlerinde somut bir tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

“Müşterilerimizin refahına doğrudan katkı sağlıyoruz”

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, dijitalleşmeyi bankanın temel stratejik odağı olarak gördüklerini vurguladı. Gökgöz, Türkiye’de bireysel müşterilerin yılda yaklaşık 6,3 milyar adet dijital TL transferi gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, “Bu yoğunlukta bir kullanımda işlem ücretleri katlanarak önemli bir maliyet oluşturuyor. EFT, havale ve FAST ücretlerini ortadan kaldırmak sadece bankacılık kolaylığı değil, müşterilerimizin refahına doğrudan katkı anlamına geliyor” dedi.

Masrafsız bankacılık vizyonu genişliyor

ING Türkiye, masrafsız bankacılık yaklaşımıyla müşterilerin günlük finansal işlemlerinde gereksiz yüklerden arınmış, hızlı ve pürüzsüz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Banka, önümüzdeki dönemde de dijital bankacılığı güçlendiren ve kullanıcıya değer yaratan yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğini açıkladı.