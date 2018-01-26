ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C
  • Haberler
  • Finans
  • İngiltere 5 yılın en yavaş büyümesini kaydetti

İngiltere 5 yılın en yavaş büyümesini kaydetti

İngiltere yılın son çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyürken, 2017 büyümesi 5 yılın en yavaşı oldu.

İngiltere 5 yılın en yavaş büyümesini kaydetti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İngiltere ekonomisinde büyüme, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde hızlandı; ekonomi yüzde 0.5 büyürken, beklenti yüzde 0.4 yönündeydi.

Yılın son çeyreğinde büyüme beklentileri aşmasına karşın İngiltere, 2017'de yüzde 1.8 ile beş yılın en yavaş büyümesini kaydetti. Ülke 2016'da yüzde 1.9 oranında büyümüştü.

Öte yandan tahminlerin üzerinde gelen 4. çeyrek büyümesiyle sterlin/dolar paritesi yukarı yönlü hareketlendi ve 1.4286'yı gördü.

İngiltere büyüme sterlin

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.