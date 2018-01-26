İngiltere 5 yılın en yavaş büyümesini kaydetti
İngiltere yılın son çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyürken, 2017 büyümesi 5 yılın en yavaşı oldu.
İngiltere ekonomisinde büyüme, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde hızlandı; ekonomi yüzde 0.5 büyürken, beklenti yüzde 0.4 yönündeydi.
Yılın son çeyreğinde büyüme beklentileri aşmasına karşın İngiltere, 2017'de yüzde 1.8 ile beş yılın en yavaş büyümesini kaydetti. Ülke 2016'da yüzde 1.9 oranında büyümüştü.
Öte yandan tahminlerin üzerinde gelen 4. çeyrek büyümesiyle sterlin/dolar paritesi yukarı yönlü hareketlendi ve 1.4286'yı gördü.