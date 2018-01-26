“İngiltere ve AB arasında daha derin bir ilişki kurulmalı”

26 Ocak 2018

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Avrupa Birliği (AB) ile daha derin bir ilişkinin kurulmasının İngiliz ekonomisine fayda sağlayacağını söyledi.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumunda (WEF) İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Carney, küresel ekonominin hız kazanmasına rağmen İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci nedeniyle (Brexit) kısa vadede zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Carney, “Yatırımlar bir miktar arttı. Fakat yatırımların uluslararası anlamda kaydettiği artış seviyesinde değil. Avrupa ile daha derin bir ilişki, dünyanın geri kalanıyla daha derin bir ilişki, zaman içerisinde İngiliz ekonomisi için daha iyi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Avrupa ekonomisinin halihazırda uyumlu ve iç içe olduğunu vurgulayan Carney, “Gelişen ekonomilerde yatırımlar çift hanelerde büyürken, burada (İngiltere'de) yatırımların büyümesi tek hanede.” dedi.

İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond daha önce Dünya Ekonomi Forumunda AB ile mümkün olduğunca en yakın ilişkin kurulması yönünde bir konuşma yapmış, AB’den bir an önce çıkılması yönünde baskı oluşturan Muhafazakar Parti içerisindeki Brexit cephesinde açıklamalar tepkiyle karşılanmıştı.

İngiliz basınında Maliye Bakanı Hammond’ın “yumuşak çıkış” (soft Brexit) tanımlanan açıklamalarının iktidar partisi içerisinde kamplaşmayı artırarak İngiltere Başbakanı Theresa May’in liderliğini tartışmalı hale getirdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA