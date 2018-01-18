İngiltere ve İspanya borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Almanya, Fransa ve İtalya borsaları günü yükselişle tamamlarken; İngiltere ve İspanya borsaları düşüşle kapandı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 artarak 398,73 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak 13.281,43 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselerek, 5.494,83 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artarak, 23.630,81 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 değer kaybederek 7.700,96 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 düşerek, 10.432,70 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,53'lük artışla 1,2249 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA