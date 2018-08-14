İngiltere'de işsizlik 43 yılın dibinde

14 Ağustos 2018

İngiltere'de nisan-haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 4 ile Şubat 1975'ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 4,2'de kalacağını tahmin ediyorlardı.

İşsizlik oranındaki gerilemeye karşın, ücretlerde artış yavaşladı. Haziran'da sona eren 3 ayda ücretlerde artış, yüzde 2,5 olan beklentinin altında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

İkramiyeler dışarıda bırakıldığında ücretlerde artış finansal kriz öncesideki 10 yıllık süreçte yüzde 4 olan büyümenin çok altında, yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.