İngiltere'de işsizlik yüzde 4,3 oldu

24 Ocak 2018

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2017'nin eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 3 aylık dönemde ülkede işsizlik yüzde 4,3 oldu.

İngiltere'de işsiz sayısı bir önceki döneme göre 3 bin azalarak 1,44 milyona geriledi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ülkede toplam işsiz sayısı da 167 bin azaldı.

Ülkede işsizlik, son verilere göre, 1975 yılından beri en düşük seviyesini korumuş oldu.

İngiltere’de işsizlik, geçen yılın aynı döneminde yüzde 4,8 seviyesinde kaydedilmişti.

Bu arada, kasım ayında haftalık bonus ödemeleri dahil gelirler yüzde 2,5, bonus hariç gelirler ise yüzde 2,4 arttı.

Ülkede enflasyon, geçen yılın kasım ayında yüzde 3,1, aralıkta yüzde 3 seviyesinde artış kaydetmişti.

Ülkede gelir artışının enflasyon oranının altında kalmasının tüketici talebini ve hanehalkı harcamalarını baskılamaya devam ettiği belirtildi.

ONS İstatistik Uzmanı David Freeman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çalışana talebin net bir şekilde güçlü seyrettiğini görüyoruz. Buna rağmen enflasyon gelir artışının üzerinde seyrediyor. Reel gelir azalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA