İngiltere'de konut fiyatları beklentinin üzerinde arttı
Nationwide konut endeksine göre, ülkede konut fiyatları, ocakta yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti.
İngiltere’de Nationwide konut endeksine göre, ülkede konut fiyatları, geçen ay yıllık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi. Konut fiyatları, 2017'nin aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetmişti.
Ekonomistlerin beklentisi, ocakta ülkede yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 2,5 artış kaydetmesi yönündeydi.
İngiltere'de ocakta aylık bazda konut fiyatları yüzde 0,6 artış kaydetti.
Nationwide Ekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın bu döneminde konut fiyatlarına ilişkin verilerin oynaklık seviyesinin yüksek olabileceğini belirtti.
Nationwide, İngiltere’de konut fiyatlarının 2018'de yüzde 1 seviyesinde artış göstermesinin beklendiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA