İngiltere’de mağazalarda perakende satışlar arttı
İngiltere'de mağazalarda perakende satışlar eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.
İngiltere’de mağazalarda perakende satışlarda artış hızlandı.
Britanya Perakende Konsorsiyumu(BRC) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir perakende satışlar (yeni açılan mağazalar hariç), eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artış gösterdi.
Toplam satışlar yüzde 2,3 artarken, 3 aylık ortalamalara göre gıda olmayan mağazalarda toplam satışlar ise yüzde 2 azaldı.
3 Aylık ortalamalara göre gıda satışları yüzde 3,5, gıda dışı satışları da yüzde 0,9 yükseldi.