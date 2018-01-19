İngiltere'de perakende satışlar geriledi
İngiltere’de aralık ayında perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,5 azaldı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre oto ve akaryakıt dahil perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,5 azaldı.
Beklenti 2017 yılı aralık ayında oto ve akaryakıt dahil perakende satışların yüzde 1 azalması yönündeydi. Ülkede aralık ayında oto ve akaryakıt dahil perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 2,6 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,4 artış kaydetti.
Aralık ayında oto ve akaryakıt hariç perakende satışlar ise aylık bazda yüzde 1,6 azaldı. Beklenti aylık bazda daralmanın yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
ONS’den yapılan açıklamada artan fiyatların hane halkı harcamalarını baskıladığı vurgulandı.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, "Veriler, artan fiyatların ve düşük gelir artışını tüketicilerin harcama gücünün azalmasına neden olduğunu gösteriyor. 2018’de bu durumun ekonomiyi baskılaması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA