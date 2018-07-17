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İngiltere'de ücretlerde büyüme 6 ayın dibinde

İngiltere'de mayıs ayında sona eren 3 ayda ortalama haftalık kazançlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

İngiltere'de ücretlerde büyüme 6 ayın dibinde
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İngiltere'de ücretlerde büyüme, rekor istihdama rağmen mayısta sona eren 3 aylık dönemde son 6 ayın en düşüğüne geriledi.

Mayıs ayında sona eren 3 ayda ortalama haftalık kazançlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı. Önceki 3 ayda artış oranı yüzde 2,6 olmuştu.

İkramiyeler dışarıda bırakıldığında ise ücretler yüzde 2,7 yükseldi.

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