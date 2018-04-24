İngiltere'nin kamu borçlanması beklentinin altında

İngiltere’nin yıllık bazda net kamu borçlanması (kamu bankaları hariç) mart sonunda 3,5 milyar sterlin azalarak 42,6 milyar sterline düştü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede kamu borçlanması (kamu bankaları hariç) mart sonunda yıllık bazda (Nisan 2017-Mart 2018) bir önceki mali yıla kıyasla 3,5 milyar sterlin azalarak 42,6 milyar sterline geriledi.

Açıklamada, söz konusu rakamın, 2007'nin mart sonundan bu yana en düşük yıllık net kamu borçlanması olduğu vurgulandı.

İngiltere’nin bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), daha önce bu yılın mart ayı sonunda yıllık bazda net kamu borçlanmasının (kamu bankaları hariç) 45,2 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşebileceği tahmininde bulunmuştu.

Son verilere göre, İngiltere’nin net kamu borçlanması (kamu bankaları hariç), mart sonunda yıllık bazda OBR’nin tahmininden 2,6 milyar sterlin daha düşük seviyede gerçekleşmiş oldu.

İngiltere’nin net kamu borcu (kamu bankaları hariç) mart sonu itibarıyla da 1 trilyon 798 milyar sterline geriledi.

Ülkenin toplam kamu borcunun GSYH'ye oranı, yüzde 86,3 seviyesinde bulunuyor.