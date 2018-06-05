İngiltere'ye RBS'yi kurtarmanın bedeli 2.7 milyar dolar oldu

05 Haziran 2018

İngiltere hükümeti elindeki Royal Bank of Scotland hisselerinin yüzde 7.7'sini 2.5 milyar sterline (3.3 milyar dolar) sattığını ve 2008 yılında iflastan kurtardığı bankaya yaptığı yatırımdan 2 milyar sterlinin üzerinde zarar ettiğini açıkladı.

Hükümet hisseleri kurumsal yatırımcılara gecelik plasmanla tanesi 271 pence fiyattan sattı. Bu fiyat, finansal krizin en ağır döneminde RBS'i kurtarmak için hükümetin ödediği 45.5 milyar sterlinin yaklaşık yarısına denk geliyor.

Maliye Bakanı Philip Hammond, "Bu satış RBS'in özel mülkiyete tam olarak geri dönüşü için önemli bir adım oluyor ve finansal krizin geride kaldığını gösteriyor" dedi.

Dün gece açıklanan satışı eleştiren muhalefetteki İşçi Partisi, vergi mükelleflerinin zarar edeceğini ve hükümetin daha yüksek bir fiyat istemiş olması gerektiğini söyledi.

"Krize zayıf yakalanmıştı"

Bir zamanlar dünyanın en büyük bankalarından olan RBS, eski başkanı Fred Goodwin'in yönetiminde agresif bir büyüme yoluna girmiş ve 2007 yılında Hollanda bankası ABN AMRO'yu satın alma girişiminin ters tepmesiyle finansal krize çok zayıf bir mali yapıyla yakalanmıştı.

O yıllarda iktidarda olan İşçi Partisi hükümetinin bankayı kurtarmasını hemen herkes desteklemişti ancak geçen yıllar zarfında bankanın yeniden yapılanması ve mahkeme masraflarının RBS'in elde ettiği kârı eritmesi, vergi mükelleflerinin harcanan parasının geri ödenmesine imkan vermedi.

Hükümet, elinde kalan yüzde 62 RBS hissesini önümüzdeki birkaç yıl içinde satacak. Bu satışların da dün izlenen yöntemle yapılması bekleniyor ancak hisselerin bir kısmının halka arzı da mümkün.

Kaynak: Reuters