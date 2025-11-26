İrlanda’da kredi birliklerinin hacmi rekor kırdı

İrlanda Kredi Birlikleri Birliği'nin (ILCU)’nun açıkladığı verilere göre kredi birliklerinin kredi portföyü, 6,24 milyar Euro'dan (haziran), 6,48 milyar Euro'ya (eylül) yükseldi.

Bu seviye, 2000’li yılların ortasındaki ekonomik büyüme döneminde görülen 6,21 milyar Euro'luk rekoru da aşmış oldu. Kuruluş, ülkedeki aktif kredi birliklerinin yüzde 90’ını temsil ederken, sadece temmuz-eylül döneminde 109 bin kredi kullandırdı.

Büyümenin lokomotifi konut kredileri oldu

Son yıllardaki büyümenin en büyük kaynağını konut kredileri oluşturdu. Mortgage kredileri yıllık bazda yüzde 28 artarken, toplam portföyün yüzde 11’ini oluşturdu. ILCU CEO’su David Malone, konut kredilerinin son üç yılda iki kattan fazla arttığını ve bu alandaki büyümenin süreceğini belirtti.

Hedef yılda 1 milyar Euro

Kredi verme çerçevesinde yapılan düzenlemeler sayesinde konut ve ticari krediler için sunulabilecek toplam tutar neredeyse üç katına çıktı. Malone, önümüzdeki yıllarda yeni kredilerin yüzde 10’unun konut finansmanından gelmesini ve yıllık 1 milyar Euro'luk mortgage hacmine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Piyasadaki rekabetin hâlâ sınırlı olduğunu vurgulayan Malone, İrlanda’da konut kredilerinin yüzde 93’ünün üç büyük banka tarafından verildiğine dikkat çekti.