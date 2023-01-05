İş Bankası 3 milyar TL'ye kadar hisse alabilir

Banka konu ile ilgili yaptığı açıklamada; TSKB, Anadolu Hayat, İş Finansal Kiralama, İş GYO, İş Yatırım Menkul Değerler, Anadolu Sigorta, İş Girişim, İş Yatırım Ortaklığı ve TSKB GYO paylarının alımlarıyla ilgili ayrılan fon tutarının 3 milyar TL olduğunu belirtti. Ayrılan 3 milyar TL şirket bazında herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılabileceği gibi farklı iştiraklerin hissesinin alımında da kullanılabilecek. İş Bankası yaptığı açıklamada hisselerin piyasadan alınması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2023 yıl sonuna kadar Genel Müdürlüğün yetkili olduğunu ifade etti.