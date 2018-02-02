İş Bankası'ndan 2017'de 6,2 milyar lira net kâr

02 Şubat 2018

İş Bankası'nın 2017 yılında konsolide net karı 6,2 milyar TL oldu.

İş Bankası yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yıl sonu finansal sonuçlarını duyurdu.

Açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Grubu'nun 2017 yılında nakdi kredi büyüklüğü yüzde 19 artış ile 268 milyar liraya yükselirken, nakdi ve gayrinakdi kredileri aracılığıyla Türkiye ekonomisine verdiği toplam destek 352,8 milyar lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2017 yılında da sürdürülebilir ve sorunsuz büyüme politikalarından taviz vermediklerini belirterek, "Yatırım ve proje kredileri gibi kurumsal nitelikli finansman faaliyetlerimizin hacmini büyütürken, KOBİ'ler ve hane halkına verdiğimiz finansman desteğini de kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak artırdık. 2018 yılında da kalkınmaya, istihdama, üretime ve ihracata verdiğimiz desteği artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"2,6 milyar dolar sendikasyon kredisi"

Adnan Bali, bankanın aktif toplamının, 2017 yılında bir önceki yıl sonuna göre konsolide bazda yüzde 17,3 artarak 438,4 milyar TL'ye ulaşırken, nakdi kredilerin toplam aktifler içindeki payının yüzde 61,1 seviyesine yükseldiğini aktararak, İş Bankası'nın sürdürülebilir büyüme politikasının en önemli unsurlarından biri olan aktif kalitesinin 2017 yılında da güçlü bir performans sergilerken, önceki yıllarda olduğu gibi takipteki kredilerin toplam kredilere oranı sektör ortalamasının altında seyrettiğini kaydetti.

Bilançosu içinde en büyük fon kaynağı olan mevduatı 2017 yılında yüzde 16 büyüterek 207,9 milyar TL seviyesine yükselten bankanın, kaynaklarını çeşitlendirme ve maliyet kontrolü yönündeki politikaları paralelinde mevduat dışı kaynaklardan da faydalanmaya devam ettiğini belirten Bali, şu bilgileri verdi:

"2017 yılının mayıs ve eylül aylarında imzalanan anlaşmalarla, 22 ülkeden 53 bankanın katılımı ve yüzde 100’ün üzerinde bir yenilenme oranı ile yaklaşık 2,6 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin eden İş Bankası’nın yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği menkul kıymet ihraçlarının toplamı ise 16,8 milyar TL’yi aştı. Konsolide finansal tablolara göre 2017 yılında 6,2 milyar TL net kar elde eden İş Bankası, yıl sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 48,8 milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynak büyüklüğü ve yüksek düzeydeki sermaye yeterlilik oranı ile güçlü mali bünyesini muhafaza etti. Hayatı kolaylaştıran hizmetleri ve teknoloji odaklı yaklaşımı ile dijital bankacılık alanında geçmişten bu yana öncü rolünü sürdüren İş Bankası’nın işlem çeşitliliği bakımından sektör lideri olan uygulaması İşCep’in kullanıcı sayısı 2017 yıl sonu itibarıyla 5,2 milyonu geçti."

Kaynak: AA