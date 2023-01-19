İş Bankası’ndan yaşayan ‘İş Mekan’ı

Kullanıcıların markalarla ilişkisini sadece ana iş kolu ile değil farkındalık yaratacak faaliyetler ve sosyal sorumluluk gibi temel değerler üzerinden kurmaya başlaması, bu iş modellerinin ve çalışma alanlarının daha etkin olmasına imkân sağlamaya başladı.

Türkiye İş Bankası da Grup bünyesindeki iştirakleriyle birlikte dijitalde dokunduğu müşterileriyle fiziksel ortamda da temas edip farklı bir deneyim yaşatmak üzere yeni nesil deneyim alanı olan İş Mekan’ın ilkini Nişantaşı’nda hayata geçirdi.

İş Mekan’da hem bankacılık işlemlerinin yapılabildiği hem de İş Bankası Grubu bünyesindeki markaların ve platformların sunulduğu bir ekosistem oluşturuldu. Tasarımı günlük yaşamdaki beklentilerin önceliklendirilerek çalışma, sosyalleşme, farklı deneyimlerle buluşma ve alışveriş ihtiyaçlarının karşılanmasını merkeze alan kurguda hazırlanan İş Mekan’da; İş Bankası Kültür Yayınları’nın bir köşesi, bankanın online alışveriş platformu Pazarama’nın ilk fiziksel satış noktası ile Coffee Department iş birliğiyle oluşturulan kafe bulunuyor.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Mekan ile dijital ve teknoloji okur yazarlığı, finansal okur yazarlığı, okuma alışkanlığı yüksek bir toplum yaratılmasına verebilecekleri azami katkıyı, farklı alanlarda oluşturdukları temas noktalarıyla birleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

I-AM Kurucu Direktörlerinden Emre Kuzlu da “Mekandaki kullanıcı yolculuğunun tamamlayıcı unsuru olarak tasarladığımız İş Mekan uygulaması dijital alışkanlıkları kuvvetli ziyaretçilerin bu mekâna erişimini ve buradaki deneyimlerini zenginleştirecek” dedi.