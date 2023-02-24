İş kurmak isteyenlere devlet desteği! Devlet bankaları sermaye arayanlara %0 faizli kredi veriyor!

Bankalar kredi verirken ödemeleri faizli bir şekilde geri alarak kredi bedeli kazanıyorlar. Kredi miktarı büyüdükçe kredinin faiz oranıyla birlikte geri ödeme yükü de artıyor. Kredi çekmek isteyip de düşük faiz arayanlar %0 faizli kredi bile bulabilirler. Devlet bankalarının verdiği faizsiz kredilerle artık iş kurmak ve iş büyütmek için destek alınabiliyor.

Halkbank Faizsiz Esnaf Kredisi

Devlet bankalarından biri olan Türkiye Halk Bankası, kredi ihtiyacı olan esnaflara özel %100 faiz indirimi yaparak faizi sıfıra düşürüyor. Halkbank faizsiz krediden yararlanmak için en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olmak ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda en az 1 yıl içinde işletme kurmuş olmak gerekiyor. Esnaf ve sanatkârlar için verilen bu kredi imkânından faydalanmak istendiğinde aynı işletme için başka bir kuruluştan destek alınmamalıdır. Bu faizsiz esnaf kredisinden yararlanmak için ticari faaliyete ve vergi mükellefiyetine devam ediyor olmak gerekir.

Halkbank'tan KOSGEB Onaylı Projelere Faizsiz Kredi Desteği

Halkbank; KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan, KOSGEB tarafından projeleri onaylanan gençler için faizi sıfırlıyor. 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranan bu destekte 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteği almak mümkün. Bu krediye başvurmanın bir diğer şartı ise önceki yıllardan kalan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi borcu olmaması.

Halkbank'tan, Kaybolmaya Yüz Tutan Mesleklere Özel, Faizsiz Esnaf Kredisi

Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri kaybolmaya yüz tutmuş meslekler; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilmiştir. Halkbank'ın sunduğu bu kredi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının kaybolmaya yüz tutmuş olarak kabul ettiği meslekleri de kapsar. Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi gösteren ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden birini yapan işletmeler bu faizsiz krediden faydalanabilirler. Diğer kurum ve kuruluşlardan hibe ve destek alan işletmeler bu krediden yararlanamazlar. Ancak KOSGEB Acil Destek Kredisi veya KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi'nden faiz desteği alanlar da krediye başvurabilirler.