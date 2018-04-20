İş Yatırım: Hisse senedi ve tahvillerde alım fırsatı görüyoruz

20 Nisan 2018

İş Yatırım’ın, Eskişehir şubesinin faaliyete geçmesi vesilesiyle düzenlediği panelde gazeteci Açıl Sezen’in moderatörlüğünde; İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen ve İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan genel ekonomik görünüm ve piyasalarla ilgili görüşlerini yatırımcılarla paylaştı.

Eskişehirli yatırımcı ve iş insanlarının katıldığı panelde İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan; Fed faiz artışları, ABD ve Çin arasındaki dış ticaret savaşları ve jeopolitik riskler nedeniyle eskisine göre daha zorlu bir küresel konjonktür öngördüklerini ifade etti. Buna rağmen güçlü şirket karlarının desteğiyle ABD hisse senetlerinin yükselmeye devam edeceğini vurgulayan Şant Manukyan, Çin ve Avrupa ekonomilerini orta vadede riskli gördüğünü söyledi.

Erken seçim kararı alınmasını olumlu bir adım olarak gördüklerini belirten İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen ise, politik belirsizliği geride bırakan Türkiye’nin yeniden ekonomiye ve reformlara odaklanabileceğini belirtti. Türkiye ekonomisinin harici ve dahili şoklara karşı dirençli olduğunu söyleyen Gürleyen, gelişmekte olan piyasalara göre yüksek iskonto ile işlem gören Türkiye hisse senedi ve tahvillerinde alım fırsatı gördüğünü vurguladı.

İş Yatırım Eskişehir Şubesi faaliyete geçti

Bir yandan yeni ürün ve hizmetlerle yatırımcılara yönelik hizmet kalitesini ve teknolojisini artırırken, bir yandan da yeni şubeleri ile büyümeye devam eden İş Yatırım’ın toplam şube sayısı 13’e yükseldi.

İş Yatırım Genel Müdürü Riza Kutlusoy, Eskişehir şubesinin hizmete girmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Eskişehir’in ülke ekonomisine katkısı ve gelişim potansiyeline değinirken, artan müşteri portföyünün ortaya çıkardığı ihtiyaca cevap verebilmek ve müşteriye daha yakın olabilmek amacıyla Eskişehir’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kutlusoy sözlerine şöyle devam etti:

İş Yatırım yaklaşık 7,7 milyar TL aktif büyüklüğü ile sermaye piyasaları sektörünün toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık 1/3’ini, yönettiği 33,3 milyar TL büyüklüğündeki portföy ile fon pazarının 1/4’ini temsil etmektedir. Yıllardır Borsa İstanbul işlem hacimleri sıralamalarında ilk sıralarda yer alan, birçok ilke imza atmış bir kurumdur.

2007 yılında geliştirdiği elektronik menkul kıymet alım-satım platformu TradeMaster ile yatırımcılarına sadece Türk borsa ve piyasalarında değil, dünya üzerinde 30’u aşkın borsada, Foreks piyasalarında ve TEFAS’ta online işlem yapma imkanı sunmaktadır. 2013 yılında başlayan ve 5 yılda ülke çapında 19 üniversiteye ulaşan TradeMaster kampüs projesi ile gençleri sermaye piyasalarıyla buluşturmaktadır.

İş Yatırım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da nitelikli bilgiye dayalı stratejiler geliştirerek yeni ürün ve hizmetler sunma çabası içinde olacak ve teknolojiyi etkin kullanmak suretiyle kurumsal başarısının devamı, paydaşlarının kazanması ve sermaye piyasalarının gelişimi için katma değer yaratmaya devam edecektir.