İsdemir payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işleme açıldı

19 Nisan 2018

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (İsdemir), halka açıklık oranını yüzde 5,13’e yükselterek Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (Erdemir) sahip olduğu ‘ISDMR’ paylarından 5,65 milyon lotluk kısmını BİST’te satmasının ardından Pazar değişikliği için BİST Yönetimine başvuran ve talebi uygun bulunan İsdemir’in payları 19 Nisan itibariyle Yıldız Pazar’da işleme açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan OYAK Maden Metalürji Grubu CFO’su Emrah Silav, “Bir OYAK şirketi olarak tüm adımlarımızı verimlilik, kârlılık ve OYAK’ın kurumsal yönetim ilkelerine göre atıyoruz. İsdemir’in Yıldız Pazar’a geçmesi de bu vizyoner yaklaşımımızın somut bir karşılığı. Tam entegre üretim altyapısı ile ülkemizin en önemli sanayi tesislerinden birisi olan İsdemir’in Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndan Yıldız Pazar’a geçerek hak ettiği yeri bulduğunu düşünüyor, bu müjdeli haberi yatırımcılarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.