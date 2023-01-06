İSGOLD Altın Rafinerisi Vakıfbank ile anlaştı

İSGOLD Altın Rafinerisi’nden yapılan açıklamaya göre, İSGOLD, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için ikinci kamu bankası ile de anlaştı.

Nisan ayında Ziraat Bankası ile iş birliğine giden İSGOLD, 26 Aralık 2022 itibarıyla Vakıfbank’ın 10 şubesinde, yılbaşından itibaren de 20 şubesinde vatandaşın yastık altındaki altınlarını ekonomiye kazandırmaya başladı. Vatandaşlar, halen Türkiye genelinde 180 Ziraat Bankası şubesine fiziki olarak altınlarını teslim edebiliyor. Borsa İstanbul’a üye 5 altın rafinerisinden biri olan İSGOLD, diğer kamu bankası Halkbank’la da yastık altındaki altınların toplanması için yeni yılın ilk aylarında benzer bir iş birliğine gitmeye hazırlanıyor.

Projede 250 kuyumcu var

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSGOLD Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Aşık, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması sistemine tam destek verdiklerini belirterek, “Şu ana kadar da 250 kuyumcu ile yastık altındaki altınları toplama işlemini sürdürüyoruz. Bizim için altınların güvenli bir şekilde sisteme kazandırılması öncelikli konu. İki büyük kamu bankası ile çalışıyor olmak bu güvenin en büyük göstergelerinden biri. Yeni yılın ilk çeyreğinde 3 kamu bankası az 2 özel banka ile iş birliklerimizi tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.