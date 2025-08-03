İslam Memiş'ten gram altına '6 bin TL' uyarısı! 'Sıçrama için bir tetikleyiciye ihtiyaç var'

Finans analisti İslam Memiş, canlı yayında yaptığı açıklamasında son bir ayda altın fiyatlarında sert iniş ve çıkışların yaşandığına dikkat çekerek, ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerinin altın fiyatlarında güçlü bir artışa yol açtığını ifade etti.

Memiş, "Hafta içinde gram altın 3328 lira seviyesine kadar gerilemişti. Ancak ABD’den gelen veriler ve Trump’ın vergi açıklamaları sonrası tepki alımları geldi. Ons ve gram altın tarafında 70 dolar ve 70 lira civarında değer artışı yaşandı" dedi.

"Büyük sıçrama için bir tetikleyiciye ihtiyaç var"

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin henüz altın fiyatlarına tam olarak yansımadığını belirten Memiş, olası bir gerilimin fiyatları ciddi şekilde yukarı çekeceğini öne sürdü. Memiş'e göre, "Henüz üçüncü dünya savaşı fiyatlaması başlamış değil. Ancak jeopolitik bir patlama olursa bu Orta Doğu’da ya da Kafkaslar’da olabilir. Ons altında 4000 dolar, gram altında ise 6000 lira seviyeleri gündeme gelebilir."

Trump'ın Rusya'ya yönelik açıklamaları gibi siyasi adımların piyasada karşılık bulacağına işaret eden Memiş, büyük bir sıçrama için sadece bir tetikleyici beklendiğini ifade etti.

"Fiyat değil, miktar önemli"

İslam Memiş, altın yatırımcılarına kısa vadeli dalgalanmalar yerine uzun vadeli trendlere odaklanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Yıla 3050 liradan başlayan gram altının 4407 liraya yükseldiğini hatırlatarak, elindeki altını satmayan yatırımcıların kazandığını vurguladı.

"Fiyata değil, miktara odaklanmak ve miktarı artırmak önemli" diyen Memiş, jeopolitik risklerin fiyatlara yansımasıyla birlikte Kasım ayına kadar ons altının 3500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.