Orta Doğu’da İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim, piyasalarda güvenli liman arayışını tetikledi. Dün gece başlayan ve bu gece de devam eden karşılıklı saldırılar, altın fiyatlarının sert biçimde yükselmesine neden oldu.

İsrail’in, “Yükselen Aslan Operasyonu” adıyla başlattığı saldırıda İran’ın üst düzey askeri yetkililerinden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in yardımcısı Ali Şemhani’nin öldürüldüğü açıklandı.

Çatışmanın ilk 24 saatinde İran da misillime yaparken İsrail'ın savunma sistemi "Demir Kubbe" delindi ve gece boyunca Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu. Bombaların isabet ettiği binalarda hasar meydana geldi.

Bu gelişmeler, jeopolitik risk algısını en üst seviyeye taşırken altına olan talebi daha da artırdı.

Altın yatırımcıları, artan siyasi risklerle birlikte fiyatların yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ediyor.

Sabah saatlerinin en çok aratılan başlıkları “Gram altın ne kadar oldu?”, "Altın fiyatları ne kadar?", “Altın yükselmeye devam edecek mi?” sorular olurken piyasadaki son rakamlar dikkat çekiyor.

14 Haziran 2025 itibarıyla hafta kapanışında altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: Alış 4.322,05 TL – Satış 4.328,41 TL

Ons Altın: Alış 3.427,88 dolar – Satış 3.432,85 dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.024,00 TL – Satış 7.223,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.048,00 TL – Satış 14.446,00 TL

Tam Altın: Alış 27.946,28 TL – Satış 28.497,64 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.013,00 TL – Satış 28.762,00 TL

Bunun yanı sıra gram altının Kapalıçarşı fiyatları 4 bin 400 TL'yi geçti.

Piyasa uzmanları, altının kısa vadede dalgalanmalar yaşasa da jeopolitik belirsizlikler sürdükçe yukarı yönlü hareketini koruyabileceğini ifade ediyor.

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