İşsizlik fonu 600 milyon lira büyüdü

15 Kasım 2018

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı ekim sonu itibarıyla 125 milyar 448 milyon TL oldu. Bir önceki ayda rakam 124 milyar 825 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, fondan 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle toplam 6 milyon 794 bin 956 kişiye 27,7 milyar TL ödeme yapıldı.

Fonun aylık getirisi yüzde 0,93, ocak-ekim getirisi yüzde 8,35 ve yıllık getirisi yüzde 9,98 oldu. Aynı dönem itibarıyla toplam fon varlığının, yüzde 91,19'u tahvil yüzde 8,81'i mevduattan oluştu.